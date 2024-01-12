لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة لا يمكن إحصاؤها، لكن أعظم نعمة أن جعلنا مسلمين.



كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحفظ هذه النعمة.



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي: صلى الله عليه وسلم يوما فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».



إذا يجب على كل مسلم أن يغرس هذه الكلمات في ذهن الأطفال، وهي مهمة المرأة المسلمة حتى تغرس هذه الكلمات في أذهان أطفالها وتجعلها في قلوبهم حتى يتعلموا حسن التوكل.



تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأعلم ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.