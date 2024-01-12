يجب ألا نلقي اللوم على الأجهزة فهي آلة صماء والمستخدم هو من يسيء استخدامها

من تأثر إيجاباً واستفاد منها يجب أن ينقل تجربته لأبنائه بوصفه راعياً ومسؤولاً عن رعيته

أكد الشيخ عبدالوهاب السنين أن قضية التأثير قضية مهمة جدا، فلا يوجد أحد في الدنيا يعيش محايدا، فالفرد في المجتمع إما أن يكون فاعلا او يكون منزويا أو يكون مؤثرا أو متأثرا. وقال لـ «الإيمان» ان الاختلاط بالناس يزيد من التأثير والتأثر، وهذا التأثير إما أن يكون إيجابيا أو سلبيا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الرجل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الرجل الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» وقال صلى الله عليه وسلم: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». وشرح أهمية أجهزة التواصل واستخدامها السليم.



متى يكون الإنسان مؤثرا؟



٭ يكون الإنسان مؤثرا في حالتين: الأولى اما أن يكون صاحب رسالة نافعة للمجتمع او يكون صاحب رسالة سيئة لا يقدم نفعا، بل يسبب الأذى لمن حوله ويكون ذلك في صورة انحراف فكري مثل التطرف والإرهاب والتفكير وغيرها من الاشياء التي دخلت على المجتمع وهي ليست من طبيعة المجتمع أو أن هذا الإنسان قد يكون صاحب دنيا محبا لها ويعمل لأجلها بأي وسيلة مشروعة وغير مشروعة وهذا لا شك سيكون له تأثير في المجتمع.



ومما زاد من الاختلاط في المجتمع وزاد من عملية التأثير والتأثر وسائل التواصل الاجتماعي وتلك الاجهزة الذكية التي اصبحت لا تفارق الكبير ولا الصغير طوال الليل والنهار. ولهذه الأجهزة منافع وإيجابيات ولها سلبيات.



ما أهم منافعها وما سلبياتها؟



٭ الايجابيات لا تعدّ ولا تحصى من اهمها التي لامستها بنفسي استفادة الكثيرين في الجانب العلمي، فوفرة المعلومات تجعلك تحصل على المعلومة بسرعة كبيرة جدا كما ان هذه المواقع سهلت نشر الخبر والتواصل مع الناس والجهات الرسمية والشعبية ونشر المفيد والنافع للجميع، فضلا عن سهولة توعية المجتمع بالظواهر السلبية من خلال الوصول الى اكبر شركة في المجتمع.



وماذا ترى في السلبيات؟



٭ السلبيات قد تكون من أنفسنا أكثر من الجهاز، فيجب ألا نلقي باللوم على الاجهزة، فالجهاز آلة صماء لكن المستخدم هو من يسيء استخدامه، فتجده يدخل الى كل موقع تقع عليه يده، وأهم السلبيات ضياع الأوقات، وكذلك من السلبيات تتبع العورات والبحث عن السقطات واللقطات وعن الأخطاء وقد نهى الشرع عن ذلك في عدة مواضع بالقرآن والسنة.



والسلبية الأخرى عزلة الناس عن المجتمع، ولاشك أن هذا يعد نوعا من الإدمان المرضي الذي يؤدي إلى الإصابة بالعزلة الاجتماعية. فالأجهزة والهواتف الذكية فرقت بين افراد الأسرة وجعلتهم منشغلين ولا تواصل بينهم.



ومن الآثار السلبية لتلك المواقع غياب القدوات الحسنة والتأثر بالقدوات السيئة وهذا من الاخطاء الكبيرة فأنت عندما تبحث عن القدوة أين تجدها؟ المفترض أنك تجدها أمامك في البيت وفي المدرسة والشارع والعمل وفي المساجد وهذه الاماكن هي التي تجد فيها القدوات الصالحة المؤثرة وتجد فيها البيئة الصالحة للاقتداء وكذلك من السلبيات موت المشاعر وهذه من القضايا المهمة والمؤثرة جدا في واقعنا، إذ ان هذه الاجهزة تجعل ذهن الانسان فارغا ليس فيه شيء وهذه حقيقة، وقد رأيت بنفسي شابا عمره 12 سنة يحفظ القرآن فأقول لنفسي لو أن هذا الولد كان يتعامل مع هذه الاجهزة يوميا ما استطاع ان يحفظ حتى جزءا واحدا.



ما الحل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟



٭ هذه الاجهزة آلة صماء بعض الناس مع الأسف جعلها كل حياته يدير من خلالها أموره كلها في شرائه وفي بيعه حتى في علاقاته الاجتماعية وحتى في البيت مع ابنائه، فبعضهم وهو داخل الى البيت يتواصل مع ابنائه وزوجته من خلال الرسائل فالعلاقات الاجتماعية كلها صارت من خلال هذا الجهاز.



وأرى أن المسؤولية لا تنحصر في جهة واحدة من جهات المجتمع فالمجتمع كله مسؤول، فليست الدولة وحدها المسؤولة، فالاسرة مسؤولة، والمدرسة مسؤولة، فدور المجتمع ودور الاسرة علاج هذه القضايا، والمسألة ليست متعلقة بشريحة معينة في المجتمع، اليوم الكل يتأثر وسيتأثر إما ايجابا او سلبا، فمن تأثر ايجابا واستفاد منها يجب ان ينقل هذه التجربة لأبنائه ويجب ان يقوم بواجبه بوصفه ابا مسؤولا ويقوم على إرشاد الاسرة والتواصل معها والعمل على إزاحة كل ما هو ضار بالمجتمع وان لم نكن على مستوى من المسؤولية سنفقد جيلا كاملا وسنجد جيلا عديم الانتاجية يتصف بالسلبية بعيدا عن حياته الواقعية، فأنصح هؤلاء جميعا أبنائي واخواتي والناس جميعا بالمسؤولية والعناية بأبنائهم وأسرهم.