عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسُنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ..» أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2676)، وصححه الألباني.



في هذه الجملة من الحديث فوائد، منها:



1 - إخباره صلى الله عليه وسلم عما سيكون من الاختلاف الكثير في أمته.



2 - علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به.



3 - المبالغة في الأمر بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين.



4 - شرف تعلّم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن لزومها إلا بعد العلم بها.



5 - سبيل النجاة عند حصول الاختلاف في الدين: لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين.



6 - بيان فضل الخلفاء الأربعة، وأنهم راشدون مهديون، وأن سنتهم سنة في حكم الله تعالى.