72 مليون دينار متوسط السيولة اليومي خلال التعاملات الأسبوعية بمحصلة 359 مليوناً

الزخم الشرائي يرفع مكاسب السوق الأول لـ 6.1%.. والرئيسي 4.7%.. والعام 5.8%

شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تسجيل مستويات ومكاسب قياسية منذ بداية العام الحالي وعلى مدار 9 جلسات تخللتها عمليات تصريف محدودة لجني الأرباح السريعة، حيث يبرز من خلال الأداء الإيجابي في مجمله لسوق الأسهم الكويتي في 2024، ارتفاع القيمة السوقية إلى 42.6 مليار دينار بنهاية جلسة تعاملات امس. وقد أضافت القيمة السوقية لبورصة الكويت نحو 2.3 مليار دينار مكاسب خلال الجلسات الـ 9 الماضية من العام الحالي، ليصل الإجمالي إلى 42.6 مليار دينار ارتفاعا من 40.26 مليار دينار بنهاية العام الماضي. ومع استمرار النشاط الإيجابي، استمر ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة للسوق ليصل المتوسط اليومي إلى57 مليـــون دينـــار مقارنة بـ 43 مليون دينار في عام 2023، وبلغت قيمة تداولات السوق على مدار الجلسات الـ 9 الماضية 514 مليون دينار بواقع 155 مليون دينار في الأسبوع الأول الذي اقتصر على 3 جلسات، وبواقع 359 مليون دينار في الأسبوع الجاري المكتمل.



وارتفعت أحجام التداول من خلال تداول 2.2 مليار سهم منذ بداية العام الحالي، وكان لافتا تركزها حول اسهم بنكية مثل بيتك والوطني، وأخرى في قطاعات متنوعة منها أرزان وعقارات الكويت وإيفا وسنام.



وتأتي الارتفاعات المتواصلة التي حققتها البورصة منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بصورة رئيسية من حالة التفاؤل التي تسود أوساط المتداولين، وذلك في ظل تضافر عدد من العوامل الإيجابية منحت سوق الأسهم جرعة نشاط ملحوظة، وأبرز هذه العوامل ما يلي:



1 ـ ترقب المتعاملين للنتائج الختامية للعام الماضي وسط توقعات إيجابية بأن يستمر النمو الملحوظ في الأرباح خلال الربع الأخير على غرار ما تحقق على مدار الأشهر التسعة الأولى من 2023، وهو ما يعني ارتفاع سقف التوزيعات النقدية والمنحة للمساهمين.



2 ـ النظرة الإيجابية لأسواق المال العالمية في ظل توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية حول العالم، يدعم اداء سوق الأسهم المحلي كسائر الأسواق بشكل كبير، فالارتفاعات المتتالية للفائدة كانت من الأسباب المؤثرة على أداء الأسواق في 2023.



3 ـ استمرار اقتناص الفرص بعد تراجع العديد من الأسهم خاصة القيادية خلال العام الماضي، حيث يلاحظ حاليا إقبال كبير على هذه النوعية من الأسهم من خلال جاذبيتها الاستثمارية.



4 ـ إقبال الأجانب على اسهم السوق الأول بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية، وهو ما يتجلى من خلال ارتفاع قيمة الملكيات بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت القيمة حتى 10 الجاري وفقا لبيانات البورصة إلى 5.2 مليارات دينار، مع ملاحظة زيادة نسب الملكيات في أسهم 12 شركة وبنكا خلال الأسبوع الجاري مقابل تقليصها في 4 أسهم فقط.

الأحد المقبل.. الكشف عن المراجعة السنوية لتقسيم السوق

تترقب الأوساط الاستثمارية في بورصة الكويت الكشف عن النتائج السنوية لتقسيم السوق، وذلك بعد إغلاق جلسة تداول الأحد المقبل، وفقا لمعايير وضوابط قواعد البورصة، وفي إطار المراجعة السنوية التي تجريها البورصة مطلع كل عام لتحديد الأسهم التي سيتم إدراجها في كل سوق من الأسواق الثلاث.