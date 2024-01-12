

حرصاً منه على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.



ويركز الوطني خلال هذه الحملة على زيادة الوعي عن الثقافة الشرائية عبر الإنترنت، وضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التسوق عبر المواقع الإلكترونية من خلال تأمين أجهزتهم وحساباتهم المصرفية والإلكترونية، وذلك لتجنب اختراقها من قبل قراصنة الإنترنت، حيث عادة ما يتم النصب الإلكتروني من خلال المواقع المشبوهة التي تستخدم شعارات وعلامات تجارية مزيفة.



ولذلك، ينصح بنك الكويت الوطني بعدة قواعد مهمة للتعامل مع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت أبرزها، ضرورة التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضا من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن، مع ضرورة تسجيل الخروج من حسابك عند الانتهاء من التسوق.



وحذر بنك الكويت الوطني من استعمال شبكات «الواي فاي» العامة عند التسوق الإلكتروني، لأنها غير آمنة وغير محمية ما يسهل من اختراقها وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية للعملاء. كما شدد على ضرورة عدم حفظ أي بيانات بنكية أو شخصية على متصفح الإنترنت الذي تم تسجيل الدخول من خلاله إلى موقع المتجر للتسوق.



ودعا الوطني المستهلكين إلى استخدام وسائل دفع من الطرف الثالث مثل «Samsung Pay, PayPal, Apple Pay»، مع تفعيل خاصية الرسائل النصية التي توفرها البنوك لمتابعة عمليات الخصم من حساباتهم المصرفية، كما يمكن أيضا الدخول إلى تطبيقات البنوك على الهاتف للاطلاع على العمليات المصرفية التي تمت ومعرفة تفاصيلها، مثل المبلغ المخصوم ومكان الخصم وتاريخه واسم المتجر الذي تمت من خلاله العملية.



كما لفت الوطني انتباه المستهلكين إلى ضرورة مقارنة الأسعار، وعدم الانسياق وراء الأسعار والخصومات المغرية فقط، لأنها قد تكون أحد أساليب الاحتيال المختلفة التي يتبعها المحتالون لسرقة بيانات وحسابات المستهلكين.



ويؤكد «الوطني» أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو سرقة بياناتهم.



ويكثف الوطني من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كافة منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي، وذلك لرفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.



ويسخر الوطني كافة إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.