أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الجمهوري كريس كريستي انسحابه رسميا من الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، وذلك بعد ساعات من مواجهة قوية بين رون ديسانتيس ونيكي هايلي، في خامس مناظرة جمهورية، والتي استضافتها ولاية أيوا وسط غياب متعمد كالعادة لدونالد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظا.



وتعتبر هذه المناظرة مهمة وحاسمة بشكل كبير، بخلاف المناظرات السابقة التي ازدحمت بمنافسين آخرين، لذلك شهدت هجوما متبادلا حادا بين هايلي وديسانتيس، اللذين تنافسا على من منهما يمكن أن يكون البديل لترامب كمرشح عن الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.



وكما جاءت هذه المناظرة قبل أيام قليلة من انعقاد تجمع الجمهوريين الإثنين المقبل، حيث سيدلي الناخبون في ولاية أيوا بأصواتهم، بما سيكون أول اختيار حاسم في ساحة المعركة الرئاسية للحزب الجمهوري.



وخــــلال المناظـــرة انتقدت نيكي هايلي رون ديسانتيس بشأن نفقات الحملة الانتخابية، وخاطبته قائلة: «إذا كانت القيادة تدور حول إنجاز الأمور، فكيف أنفقت 150 مليون دولار في حملتك وكنت متأخرا في الاستطلاعات؟ أنت لست مديرا»، قبل أن يقاطعها ديسانتيس. واستمرت بعدها هايلي بالقول: «أعتقد أنني أثرت انفعاله».



وتابعت: «لقد وفرنا أموالنا. تأكدنا من إنفاقها بشكل صحيح لأن عليك أن تفهم أنها ليست أموالك، إنها أموال الآخرين، وعليك أن تعرف كيفية التعامل معها. إذا لم يتمكن من التعامل مع الأجزاء المالية من الحملة الانتخابية، فكيف سيتعامل مع الاقتصاد عندما يتعلق الأمر بالبيت الأبيض؟».



في المقابل، شن رون ديسانتيس هجمات متلاحقة ضد هايلي، واستغل تصريحاتها السابقة وزلات لسانها في التقليل من مكانتها وقدرتها السياسية. وقد اكتسب ديسانتيس زخما انتخابيا بعد إعلان حاكم ولاية أيوا، كيم رونولدز، دعمه وتأييده له، بما شكل تهديدا جديدا لهايلي.



على صعيد آخر، دخلت المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية أمس بعدما رفض طلب ترامب تولي الدفاع بنفسه.



وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.



وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.



ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر2023 أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.



وبحســـــب رسائــــل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها وكالة فرانس برس حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمرا مناسبا والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع مؤكدا أنه لن يسمح لترامب بـ «إلقاء خطاب انتخابي» أو «مهاجمة» المحكمة والعاملين فيها. ولا يواجه الرئيس الجمهوري السابق في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.



غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك، حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.



وستختتم المحكمة المداولات في الأيام المقبلة محددة قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.