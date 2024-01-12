قال مدير الإدارة التجاريـة في السوريـــة للاتصالات م. فراس البدين، إن الشركة حصلت مليار ليرة سورية من قنوات الدفع الإلكتروني في سورية.



وأفاد البدين في تصريحات لإذاعة ميلودي المقربة من النظام، بأن قيمة التحصيل من خلال أقنية الدفع الإلكتروني في بدايات العملية كانت نحو 100 مليون ليرة، بينما وصلت اليوم الى قيمة مليار ليرة.



وكانت السورية للاتصالات أعلنت التوقف عن تحصيل الفواتير عبر طرق الدفع التقليدي (النقدي) وتحويلها إلى الدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني.



وأوضحت الشركة في بيان، أنه من بداية عام 2024، توقف العمل بتسديد الفواتير بالطريقة التقليدية من خلال مراكز خدمة المشتركين التابعة للشركة، واعتماد أقنية الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية لتسديد فواتيرها الهاتفية.



وأضافت انه بإمكان المشتركين تسديد فواتيرهم من خلال الحسابات المصرفية لدى المصارف المرتبطة بمنظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية (مدفوعات)، أو عن طريق تطبيقات الدفع الإلكتروني لشركتي الخلوي (سيريتل كاش - كاش موبايل).



وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أكد في وقت سابق وجود كثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار الدفع الإلكتروني لتشمل كل القطاعات، لافتا إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاتها لذا نرى أن نسبة كبيرة من المواطنين غير متشجعين على التعامل بالدفع الإلكتروني، بحسب صحيفة الوطن.



وأردف أنه من أجل تشجيع المواطن على التعامل مع المصارف إلكترونيا يجب أن تكون بيئة العمل الخاصة بالمصارف تتمتع بالمرونة الكافية، كما أن تعامل نقاط البيع بهذه الخدمة محدود جدا نتيجة عدم تفضيلها للتعامل مع المصارف من ناحية سحب الأموال والصعوبات الخاصة بذلك، لافتا إلى أن تطبيق هذه الخدمة يحتاج لتشريعات مبسطة وبيئة مرنة وسهولة للتعامل مع المصارف.



وبين الحلاق أن التوزع الجغرافي للمصارف في كل دول العالم كبير، في حين أن المشكلة في سورية قلة عدد المصارف، وهذا الأمر لا يساعد في انتشار الخدمة وتشجيع المواطنين على التعامل بها، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الليرة السورية أدى إلى عدم تفاعل المواطن مع هذه الخدمة بالشكل الجيد.