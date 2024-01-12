

يعقوب العوضي



يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره في بطولة آسيا الـ 26 المقامة في البحرين (تصفيات كأس العالم 2025) أمام المنتخب العماني في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.



وتعتبر المواجهة مهمة منذ البداية، حيث إنها ستشكل بصورة كبيرة المنافسة بينهما على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني. وبدأت رحلة إعداد منتخبنا أغسطس الماضي، حيث وضع الاتحاد مع الجهازين الإداري والفني خارطة طريق طويلة المدى للوصول إلى الهدف المنشود والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.



وعانى الأزرق الكثير من العقبات في البداية كتعرض بعض أهم اللاعبين للإصابة مثل سيف العدواني ومحمد عامر وعبدالله الغربللي وعلي صفر، إلا أنه رغم ذلك تمكن من العودة إلى منصات التتويج والحصول على برونزية آسياد الصين. وانتقل المنتخب من الإعداد المحلي إلى الإعداد الخارجي في سلوفينيا وكرواتيا وخاض عددا من المباريات الودية.



ويعتمد المدرب سعيد حجازي على كل من: مهدي عبدالحليم، عبدالعزيز الظفيري، حسن صفر في حراسة المرمى، وعبدالعزيز الشمري، عبدالعزيز سالمين، صالح الموسوي، أحمد القطان، عبدالله الخميس، حيدر دشتي، يوسف ضايف، محمد الهندال، محمد العريان، محمد الصانع، مشاري صيوان، حسين كرم، سعد الحيدري، محمد علي، فواز عبدالهادي. وكان رئيس البعثة وأمين سر الاتحاد قايد العدواني قد قال: الأزرق في مهمة صعبة ونتطلع لتحقيق الإنجازات، ورغم العقبات التي تواجهنا لكننا على ثقة تامة بأبنائنا اللاعبين وإمكانياتهم في تخطي الصعوبات.