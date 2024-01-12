

مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم منتخب ليبيا في مباراة ودية تقام في القاهرة وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث يستعد الازرق لمواجهة منتخب قطر في الجولتين الثالثة والرابعة والمقرر لهما 21 و26 مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



والمباراة هي الثالثة في تاريخ لقاءات المنتخبين حيث فاز الأزرق مرة واحده، فيما فاز فرسان المتوسط مرة واحده.



ويخوض منتخبنا المباراة وسط حالة من عدم الاستقرار نظرا للغيابات القسرية التي طالت قائمته الرئيسية بشكل مفاجئ، ويسعى الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي روي بينتو للتغلب على الظروف الطارئة وتحقيق نتيجة ايجابية بالاعتماد على العناصر المتاحة وجلها من الشباب.



وكان الجهاز الفني للازرق قد استدعى أربعة لاعبين لمعسكر مصر، وهم عقيل الهزيم وناصر فالح (كاظمة)، وسلمان مسفر (خيطان)، وعبدالرحمن المجدلي (الفحيحيل). والتحق بالوفد أول من امس لاعبا السالمية عذبي شهاب ومحمد الهويدي، ولاعب الجهراء عثمان الشمري.



وفي المقابل، استعد منتخب ليبيا بشكل جيد لخوض اللقاء حيث خاض مطلع يناير الجاري معسكرا في أنطاليا التركية قبل قدومه الى القاهرة، ولعب مباراتين وديتين مع منتخب إندونيسيا الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا حاليا، إذ فاز في الاولى 4-0 وفي الثانية 2-1 ما يشير الى الجاهزية العالية التي يتمتع بها المنتخب الليبي.