

هادي العنزي



تغلب الصليبخات على اليرموك 100-77 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في أولى مباريات القسم الثاني للدوري العام لكرة السلة، ليرفع الصليبخات رصيده إلى 14 نقطة، معززا حظوظه للتأهل إلى المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري، فيما وصل اليرموك إلى النقطة الـ 9 فقط.



وفي مواجهة ثانية، بسط كاظمة أفضلية مطلقة على التضامن، ليخرج فائزا بفارق 67 نقطة (107-40) في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع القادسية المتصدر بذات الرصيد، فيما حصل التضامن على نقطة الخاسر ليصل إلى النقطة التاسعة.



وتقام مساء غد مباراة واحدة، حيث يلتقي الكويت حامل اللقب مع التضامن في الـ 6 مساء على صالة الاتحاد.



ويقام الدوري العام لكرة السلة من قسمين، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور قبل النهائي، وتلعب بنظام «البلاي أوف»، والفائزان يلتقيان على لقب الدوري في المباراة النهائية.