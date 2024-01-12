

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سعادته بالعبور لنهائي الكأس السوبر الإسباني، بالفوز على أتلتيكو مدريد 5-3 بعد التمديد (الوقت الاصلي 3-3) على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض في نصف النهائي.



وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «لقد كانت مواجهة الديربي مفتوحة، وأدى اللاعبون بشكل جيد في الشوط الأول، لكن كنا أفضل في الشوط الثاني».



وأضاف: «أتلتيكو مدريد افتقر للطاقة، وكانت مباراة مذهلة لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة في الشوط الثاني».



وتابع: «لقد حاولنا الاعتماد على الضغط العالي، وكان من الصعب التعافي، وساهم البدلاء إبراهيم دياز وخوسيلو وغولر بشكل جيد، وأظهروا التزامهم».



سجل خماسية «الملكي» كل من الألماني انتونيو روديغر (20) والفرنسي فيرلان مندي (30) وداني كارفاخال (85) والمونتينغري ستيفان سافيتش (116 خطأ في مرمى فريقه) وإبراهيم دياز (120+2)، فيما سجل ثلاثية «الأتلتي» كل من ماريو هيرموسو (6) والفرنسي أنطوان غريزمان (37) وروديغر (78 خطأ في مرمى فريقه). وفي المرحلة الـ 20 من مسابقة الدوري الإسباني، يتطلع أتلتيك بلباو للانقضاض على المركز الثالث عندما يواجه أوساسونا غدا السبت. ويتواجد بلباو في المركز الرابع برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة. ويلعب غدا ايضا لاس بالماس مع فياريال، وريال مايوركا مع سلتا فيغو، وريال بيتيس مع غرناطة.



وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة عندما يلتقي أشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس.