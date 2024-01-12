



لحق لاتسيو وأتالانتا بفيورنتينا الى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوز الأول على ضيفه وجاره روما 1-0، والثاني على مضيفه ميلان 2-1 في ربع النهائي.



في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي، حسم لاتسيو الديربي بهدف وحيد سجله ماتيا زاكانيي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء. وفي الثانية على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، قلب أتالانتا الطاولة على مضيفه محولا تخلفه بهدف للبرتغالي رافايل لياو (45) الى فوز بثنائية للهولندي تيون كوبمينرس (45+2 و59 من ركلة جزاء).



هذا وتقام غدا السبت 4 مباريات في افتتاح المرحلة الـ 20 من الدوري الإيطالي، حيث يلتقي جنوى مع تورينو، ونابولي مع ساليرنيتانا، وهيلاس فيرونا مع إمبولي، ومونزا مع إنتر.



ألمانيا



يسعى بايرن ميونيخ، لبدء منافسات النصف الثاني من الدوري الألماني بتحقيق الفوز على هوفنهايم اليوم. ويأمل باير ليفركوزن، الحالم باللقب الأول في تاريخه، بدء العام الجديد من حيث أنهى سابقه والإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن ملاحقه بايرن ميونيخ حامل اللقب، وذلك حين يحل ضيفا على أوغسبورغ غدا. وفي بقية المباريات يلعب غدا كولن مع هايدنهايم، وماينتس مع فولفسبورغ، وفرايبورغ مع أونيون برلين، ولايبزيغ مع أينتراخت فرانكفورت، ودارمشتات مع بوروسيا دورتموند.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الفرنسي بإقامة لقاء وحيد يجمع بين مرسيليا وستراسبورغ، وتستكمل المنافسات غدا حيث يلتقي موناكو مع رينس، ورين مع نيس.