

يحل مان سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد غدا السبت ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتعافى «السيتي»، صاحب المركز الثالث بـ 40 نقطة، من نتائجه المهتزة التي عانى منها في الفترة الماضية، بعدما تغلب على إيفرتون وشيفيلد يونايتد في مباراتيه الماضيتين، التي أعقبت تتويجه بكأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.



ويخوض تشلسي، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، مواجهة لندنية خالصة ضد ضيفه فولام، صاحب المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة، غدا.



وتنطلق مباريات المرحلة اليوم الجمعة، بلقاء بيرنلي مع ضيفه لوتون تاون.



على صعيد آخر، أكد المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، ان ثقته لا تنتهي في مهاجمي الفريق سواء سجلوا أم لا وذلك بعدما لعب داروين نونيز دورا مؤثرا لكن ليس حاسما في المباراة التي فاز بها الفريق على فولام 2-1 بالدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.



وقال كلوب: «يجب أن أقول إنه (نونيز) يلعب بشكل مذهل. هناك العديد من الأشياء التي أحبها في طريقة لعبه».



وسجل هدفي «الريدز» كورتيس جونز (68) وكودي خاكبو (71) بصناعة من نونيز، فيما أحرز هدف فولام ويليان (19).



ويلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوعين وتحديدا في 24 الجاري في لندن.