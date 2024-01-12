

هادي العنزي



استقر الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي السالمية على اختيار المدرب الكرواتي أنتي ميشا (57 عاما)، ليقود الدفة الفنية للسماوي، خلفا لمحمد المشعان الذي فضل الانتقال إلى تدريب القادسية في منتصف الموسم، خلفا للمدرب الوطني محمد إبراهيم بسبب حالته الصحية.



ومن المتوقع أن يباشر المدرب الكرواتي مهمته مع السالمية الاثنين المقبل، مع عودة الفريق للتدريبات بعد راحة سلبية منحها له الجهاز الإداري، إثر فوزه على الجهراء 2-1 في ختام الجولة 14 للدوري الممتاز.



وقد رجحت إدارة السالمية كفة ميشا على نظيره الصربي بوريس بونياك، لأسباب عدة لعل من بينها تمكنه من إعادة درع الدوري إلى خزائن العربي عام 2021، بعد غياب استمر 20 عاما، حيث كان آخر فوز للأخضر في البطولة موسم 2001-2002. وقد سبق للمدرب الكرواتي العمل مساعدا بالطاقم الفني لمنتخب كرواتيا من عام 2015 الى 2017، كما درب منتخب تركمانستان عام 2019، وحقق وصافة الدوري الكرواتي الممتاز مع هايدوك سبليت موسمي 2009 و2011، ودرب فريق نادي العدالة السعودي الذي يلعب في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وقبله الفيصلي الأردني.