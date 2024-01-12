



أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في النسخة الـ 18 لبطولة كأس آسيا للمرة الأولى، ويأتي هذا القرار لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، التي سيتم تطبيقها بشكل كامل. ويقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر في قرار احتساب التسلل.



وبمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام القيم ذاتها التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب «كأس آسيا 2023»، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.





توزيع 1920 كرة على المنتخبات



قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتسليم 1920 كرة من الكرات الرسمية المعتمدة على 24 منتخبا مشاركا في نهائيات كأس آسيا 2023، إذ يبلغ قيمة هذه الكرات نحو 801.38 ألف ريال قطري تقريبا، حيث تبلغ قيمة الكرة الواحدة 418 ريالا قطريا، وقد حصل كل منتخب على 80 كرة بواقع 50 كرة في أكتوبر الماضي، و30 كرة بمجرد وصوله إلى مقر التدريب الرسمي في الدوحة ليكون إجمالي قيمة كرات المنتخب الواحد 33.39 ألف ريال قطري، كما كشف الاتحاد الآسيوي عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية للبطولة القارية مساء 10 فبراير المقبل بستاد لوسيل المونديالي.





2000 إعلامي لتغطية البطولة









أكد مدير الإعلام الإقليمي في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الشيخ حمد بن عبدالعزيز آل ثاني، أن أكثر من 2000 إعلامي تقدم للحصول على تصريح لتغطية البطولة، وقال: «قطر دائما جاهزة لاستضافة كبرى البطولات وخدمة الإعلاميين وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مؤكدا أن التسجيل في منصة «هيا» الإعلامية شرط أساسي للقيام بمهامه الإعلامية».

الإيراني فغاني حكماً لمباراة الافتتاح

سيتولى الحكم الإيراني علي رضا فغاني إدارة المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ان يساعده الحكمان الأستراليان انتون شكيتينين وآشلي بيكام، في حين سيكون الثنائي كو هيونغ-جين ويون جاي-يول من كوريا الجنوبية كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي. وتم اختيار الأسترالي ايفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت ياتسيفيتش أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.



اللبناني الأكبر في معدل الأعمار



سجل المنتخب اللبناني رقما في نهائيات كأس آسيا 2023، لاسيما أنه يتصدر قائمة أكبر معدل أعمار اللاعبين في البطولة بمتوسط 29.9 عاما، وذلك طبقا للتحديثات الأخيرة لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، فيما يعد لاعبو المنتخب الإندونيسي الأقل عمرا من بين اللاعبين المشاركين في البطولة، بمعدل 24.3 عاما.



إقبال كبير على تذاكر البطولة





أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 عن انطلاق المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر مباريات البطولة. ويمكن للمشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع تذاكرهم زيارة الموقع الإلكتروني Tickets.qfa.qa/‏‏afc2023، وتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ومن ثم اختيار قسم «طلباتي» الذي يضم تذاكر المباريات التي قاموا بشرائها سابقا، واختيار التذاكر التي يرغبون بطرحها للبيع مجددا، ولن يكون بمقدورهم التراجع عن عملية إعادة البيع. وتشهد عملية بيع التذاكر إقبالا كبيرا، حيث تم نفاد تذاكر مباراة السعودية وسلطنة عمان، ومباراتي الافتتاح والختام لكأس آسيا.





