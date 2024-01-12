

عودة «مترو مان» .. يعود «مترو مان» للظهور من جديد في بطولة كأس آسيا قطر 2023، وذلك بعد أن وجد تفاعلا كبيرا في كأس العالم قطر 2022، بعدما كشف «مرشد الجماهير» في كأس العالم عن التصميم الجديد لفريق التنظيم في مترو الدوحة الخاص ببطولة كأس آسيا 2023. وظهر «مترو مان» في الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لشركة سكك الحديد القطرية «الريل» وهو يقول مقولته الشهيرة: «Metro this way» وتفاعلت الجماهير مع عودة «مترو مان» من جديد وسط حماس كبير لأجواء مماثلة لما عاشته الجماهير في مونديال قطر 2022 ليعيد ذكريات المونديال إلى الأذهان من جديد. وقالت شركة الريل: «يضفي التصميم الذي يحمل اسم البطولة لمسة خاصة بألوانه المميزة، ونتطلع لاستقبال جماهير البطولة على متن مترو الدوحة».



داتو: لا وجه للمقارنة بين بطولتي آسيا وأفريقيا!



قام أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون بجولة تفقدية داخل المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة وأبدى إعجابه الشديد بالتجهيزات التي أعدتها اللجنة المنظمة لاستقبال الإعلاميين من كل أنحاء العالم لتغطية ومتابعة فعاليات البطولة. وقال إنه وكل أسرة الكرة الآسيوية يتوقعون تنظيم نسخة تاريخية جديدة لكأس آسيا في قطر لتكون أفضل من أي وقت مضى.



وحول تزامن تنظيم كأس آسيا مع كأس إفريقيا وإمكانية المقارنة الفنية والتنظيمية بينهما أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي أنه لا مجال للمقارنة وأن الاتحادات القارية تسعى لتحقيق النجاح وفق الظروف المتاحة والإمكانيات الفنية والبشرية واللوجستية وفي الحقيقة فإن نجاح أي اتحاد يكون نجاحا للاتحاد الآخر ويتمنى كل طرف أن تكون البطولة ناجحة.



رئيس الاتحاد الآسيوي يصل الدوحة



وصل رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى الدوحة، وذلك لحضور افتتاح منافسات النسخة الـ 18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم بستاد لوسيل المونديالي، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد القطري جاسم راشد البوعينين، ونائب رئيس الاتحاد القطري محمد خليفة السويدي.



وأعرب الشيخ سلمان، عن تمنياته بالنجاح لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، متمنيا أن تقدم المنتخبات الـ 24 المشاركة فيها أداء متميزا، كما أشاد بالجهود الاستثنائية التي قامت بها قطر منذ اختيارها لاستضافة البطولة في أكتوبر 2022، مؤكدا ثقته في القدرات المتراكمة التي يمتلكها الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023.