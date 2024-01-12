دعت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل «عاجل ومستدام ودون عوائق» للأشقاء في قطاع غزة.



وناشدت البرجس في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في مؤتمر النداء الإنساني لدعم غزة المنعقد في القاهرة دول العالم ضرورة التدخل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في تدهور الحياة وتدمير البنية التحتية وغلق المستشفيات.



وأدانت الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان غير مسبوقة.



وأكدت البرجس أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت هي قضية «محورية أساسية»، مشددة على موقف الكويت الثابت بشأن دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة.



وحول التعاون بشأن المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، أشادت بتعاون الهلال الأحمر المصري لتسهيل المساعدات الكويتية عبر معبر رفح، مشيرة الى انه يتم التنسيق بين جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوفير الاحتياجات الضرورية للجانب الفلسطيني.



وأوضحت ان هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة الى أن الكويت دائما سباقة في مد يد العون لجميع الأشقاء والأصدقاء في الأزمات والاحتياجات.



من جانبه، طالب مدير إدارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج في تصريح مماثل لـ «كونا» بضرورة التكاتف الدولي لإنقاذ الأشقاء في فلسطين في ظل عدوان إسرائيلي وحشي ودموي.



وشدد المعراج على ضرورة تنسيق الجهود لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الفعالة في هذا الوقت الحرج، داعيا إلى إنهاء هذه الحرب وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.



وأكد استمرار الكويت في دعم احتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال وعنف المستوطنين.



كما أكد المعراج التعاون المستمر والدائم بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري والفلسطيني والجهد الكبير المبذول لتسهيل المساعدات وإدخالها لقطاع غزة.



وانطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات مؤتمر النداء الإنساني لدعم غزة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار وبمشاركة عدد من وزراء وسفراء وقيادات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم من بينهم الهلال الأحمر الكويتي.