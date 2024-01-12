عبدالكريم العبدالله



تدرس وزارة الصحة إدراج عدد من التخصصات الطبية ضمن «التخصصات النادرة». وذكرت مصادر صحية في تصريح لـ «الأنباء»، أنه من بين التخصصات الطبية التي تدرس وزارة الصحة إدراجها ضمن التخصصات النادرة تخصص طب الرعاية التلطيفية للأطباء العاملين في مركز الرعاية التلطيفية.



وبينت المصادر أن الرعاية التلطيفية تخصص نادر ويحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة، موضحة أن أطباء الرعاية التلطيفية يوفرون الأجواء الطبية العلاجية ويقدمون خدمة العلاج التلطيفي والرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارية للمرضى بما يضمن لهم حياة طيبة ورعاية تلطيفية شاملة ويعينهم على المضي قدما في حياتهم بشكل طبيعي قدر المستطاع.



وأفادت بأنه ستتم دراسة لإدراجه ضمن التخصصات النادرة عبر دراسة الطلبات المقدمة للأطباء الكويتيين لصرف بدل التخصص النادر.



وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تقوم ببحث طلبات الأطباء الكويتيين بصرف بدل التخصص النادر والنظر في مراجعة قائمة التخصص النادر بصفة دورية وإعداد شروط منح التخصص النادر على ضوء المؤهلات الحاصل عليها الأطباء الكويتيون والعمل الفعلي.