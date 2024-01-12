عاطف رمضان



كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، في تصريح لـ «الأنباء»، أن «الهيئة» تسعى لإنشاء فريق فني استشاري من جهات حكومية للاستعانة بخبراتهم في تطوير أعمال صيانة طرق البلاد. وأضافت المصادر أن الخطوة تهدف إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على الأصول التي تملكها الهيئة ممثلة في الطرق القائمة والتي تقدر أطوالها بآلاف الكيلو مترات وهي أصول تحرص كل دول العالم على استدامة جودتها وإطالة أعمارها الافتراضية من خلال أعمال الصيانة الدورية بأشكالها المختلفة.



ولفتت المصادر إلى أن الفريق سيضم باحثين وخبراء مختصين من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارتي «الدفاع» و«الأشغال»، وأن الهيئة خاطبت الجهات بالفعل لترشيح من تراه من الخبراء والكوادر الوطنية ذات الكفاءة للانضمام إلى عضوية الفريق. وذكرت أن الفريق سيتولى مراجعة توصيات لجان التحقيق واللجان الفنية السابقة والخاصة بأعمال صيانة الطرق والحفاظ على جودة أعمال فرش الاسفلت للأخذ بها خلال المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الطرق السريعة التابعة للهيئة.



وشددت المصادر على أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تولي أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لأعمال البحث العلمي والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة وكفاءة الطرق السريعة في الكويت.