بيروت-عامر زين الدين

تناولت كتلة "اللقاء الديموقراطي" النيابية القضايا الحياتية المطروحة والجهود والاتصالات التي بذلتها من خلال اللقاءات بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين، والتي أثمرت اتفاقاً مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، لتأجيل وقف استقبال نفايات بيروت وأقضية الشوف وعاليه وبعبدا، لمدة تتيح المجال لإيجاد حل لمسألة النفايات.

واكدت الكتلة في بيان، أن "التأجيل ما هو إلا حافز يستدعي بذل كل الجهود على مستوى الحكومة ووزارة البيئة"، داعية "الكتل والنواب والقوى الفاعلة في الجبل الى التعاون لإيجاد الحل الجذري في الفترة المقبلة".

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وتطرقت الكتلة التي اجتمعت برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، والنواب إلى ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، بعد أن تم رفعه من قبل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ودعت في هذا المجال، الى "تفريغ كل المتعاقدين دون استثناء طالما أن الجامعة تعاقدت معهم على أساس الحاجة كما يُفترض". مجددة "موقفها الثابت لجهة ثقتها بالقضاء في التحقيقات الجارية ببعض الملفات التربوية"، وداعية الى أن "يأخذ القضاء مجراه ومحاسبة مَن تثبت إدانته وتبرئة غير المدانين".



وتوقّفت الكتلة عند موضوع مشروع موازنة 2024، حيث تابعت نقاشها في الملاحظات على بنودها، مشددة على "ضرورة عدم تحميل الطبقات الفقيرة عبء الزيادات الضريبية، والتركيز على بعض المجالات التي من الممكن أن تحقق مداخيل لخزينة الدولة، كفرض ضرائب على الكسارات والمقالع وإستيفاء بدلات الإشغال و التعديات على الأملاك البحرية والنهرية".

كذلك تطرقت إلى "ضرورة معالجة أزمة الدوائر العقارية في جبل لبنان، لتسهيل شؤون الناس وإنجاز معاملاتهم وإستيفاء الرسوم المالية لصالح الخزينة" ، مذكرة "بمطالبها السابقة لجهة إعادة النظر بالنظام الضرائبي وإقرار الضريبة الموحّدة التصاعدية والضريبة على الثروة التي تقدّم رئيس الكتلة باقتراح قانون بشأنها. إضافة الى ضرورة معالجة ملف التهرّب الضريبي والجمركي الذي يفوّت على الخزينة الكثير من الواردات .

وتساءلت عن "الأسباب التي أدّت الى غرق مطار رفيق الحريري الدولي ونفق المطار منذ فترة، خصوصاً وأن شركة "MEAS" المكلّفة بصيانة المطار قد حصلت على التمويل الذي تتقاضاه مقابل ذلك مما يستدعي قيامها بواجبها على أكمل وجه".