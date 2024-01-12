نفذت قوة الإطفاء العام حملة بقيادة نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، قامت من خلالها بعملية غلق إداري وإنذار بالغلق لبعض المحلات والأسواق الشعبية في سوق المباركية .

حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد 4 محلات وإنذار 7 محلات في أسواق المباركية ، وذلك بعد أن تم إنذارها في وقت سابق ولم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وممارسة النشاط دون ترخيص قوة الإطفاء العام مما يشكل خطورة على الامن المجتمعي .

وقوة الإطفاء العام مستمرة بحملاتها التفتيشية على مختلف المباني التجارية والاستثماريّة والقسائم الصناعية وغيرها وذلك للتأكد من استيفائها لانظمة الوقاية والسلامة من الحريق .