تلقي البلاغات على مدار (24) ساعة من كل البنوك المحلية

‏أعلنت وزارة الداخلية (ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) عــن تفعيل الغرفة الافتراضية (أمان) لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأمـوال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مدار (24 ساعة) طوال أيام الأسبوع ، حيــث تعمل على فتـح قنـوات لتلقي بـلاغات الاحتيال المالي من كل البنوك المحلية وتتفاعل معهـا فــوراً وتقـوم بإجــراء اللازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.

علماً بأنه تم التعامل مع العديد من البلاغات في الغرفة خلال الفتــرة مـن 7/12/2023 حـتـى 9/1/2024 بلغ عددها (285) بلاغا بمبالغ يقدر إجماليـها ب(495.973.933) د.ك أربعمائة وخمسة وتسعين ألفاً و تسعمائة وثلاثة وسبعين ديناراً و تسعمائة وثلاثة وثلاثين فلساً تم التحفظ عليها تمهيداً لاسترجاعها.

‏وتدعو وزارة الداخلية كـل من يتعــرض لعمليـة خصـم أو تحويـل مـن حسابـه دون علمـه، إلـى المسارعـة في الاتصـال علـى البنـك التابع له والإبـلاغ عنـها فوراً.