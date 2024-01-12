خفض مصرف "سيتي جروب" توقعاته لسعر خام "برنت" خلال العام الحالي والقادم إثر مخاوف وفرة المعروض، لكنه أشار إلى احتمال زيادة علاوة المخاطر إثر التوترات الأمنية في البحر الأحمر والشرق الأوسط.

وأوضحت وحدة البحوث التابعة للبنك في مذكرة صدرت الجمعة، أن المصرف الأمريكي خفض توقعاته لسعر برميل خام "برنت" بمقدار دولار واحد إلى 74 دولاراً في عام 2024، كما خفض تقديراته لعام 2025 بمقدار 10 دولارات إلى 60 دولاراً للبرميل.

وأشارت المذكرة إلى أنه من المتوقع استقرار سعر الخام القياسي فوق 70 دولاراً للبرميل في عام 2024 نتيجة حفاظ منظمة "أوبك+" على توازن السوق العالمي على نحو جيد، لكن الأنشطة الأخيرة في البحر الأحمر التي تتسبب في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط قد ترفع علاوة المخاطر في المدي القريب.

وقال محللو "سيتي جروب" في المذكرة: نعتقد أن ضعف أساسيات السوق، وعدم حدوث أي اضرابات كبيرة في الإمدادات، سوف يؤدي إلى تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج المقررة خلال الربع الجاري لتغطي عام 2024 بأكمله، على أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات خلال النصف الثاني من عام 2025.