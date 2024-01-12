توقع مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد العمانية، يوم الخميس، أن يسجل اقتصاد السلطنة نموا يبلغ 2.4% بعد أن نما 2.3% في عام 2023.

وقال ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، في حوار مع إذاعة الشبيبة العمانية إن السلطنة تمكنت من خفض الدين العام بحوالي ملياري ريال ليصل إلى 15.2 مليار ريال بما نسبته 35% من الناتج الإجمالي في العام الماضي.



وأضاف المعولي أن عمان حققت فائضا في الميزانية بأكثر من 931 مليون ريال في 2023، ومن المتوقع تحقيق فائض مالي هذا العام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن حجم ديون الشركات المملوكة للحكومة تراجع إلى 8 مليارات ريال في 2023 مقابل 14 مليارا في 2020.