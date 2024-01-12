أظهرت بيانات الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام وصلت في 2023 لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام مع تعافي الطلب على الوقود بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا، وذلك رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الخام زادت العام الماضي 11%، مقارنة مع 2022 إلى 563.99 مليون طن أو ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق المسجل في 2020 وبلغ 10.81 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي الواردات في ديسمبر/كانون الأول 48.36 مليون طن أو 11.39 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.33 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت البيانات التي نشرت، اليوم الجمعة، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي، والتي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الذي يصل عبر الأنابيب، ارتفعت 9.9% إلى 119.97 مليون طن في 2023. وتمثل هذه الكميات ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد عام 2021 عندما استوردت الصين 121.4 مليون طن.