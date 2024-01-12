قالت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إن الحكومة الفيدرالية سجلت عجزا بلغ 129 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول بزيادة 44 مليار دولار، أو 52% عن العام السابق، مع ارتفاع النفقات بينما انخفضت العائدات عن مستويات ديسمبر/كانون الأول 2022 التي تضخمت بسبب تأجيل دفع مستحقات الضرائب بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الخزانة إن نفقات شهر ديسمبر/كانون الأول ارتفعت 3% إلى 559 مليار دولار، وهو رقم قياسي في ديسمبر/كانون الأول، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع نفقات التأمين الاجتماعي والفوائد على الدين العام. وانخفضت عائدات الشهر 6% إلى 429 مليار دولار.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وصل العجز الفيدرالي إلى 510 مليارات دولار، بزيادة 89 مليار دولار، أي 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن النفقات والعائدات منذ بداية العام المالي إلى حينه سجلت رقما قياسيا. وارتفعت النفقات 12% إلى 1.618 تريليون دولار وارتفعت العائدات 8% إلى 1.108 تريليون دولار.

وارتفعت كلفة فوائد الدين العام لشهر ديسمبر/كانون الأول إلى 119 مليار دولار، بزيادة 11%، أي 12 مليار دولار عن ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتفاع المتوسط ​​المرجح لسعر الفائدة الذي بلغ 3.11%. وكان هذا المعدل أعلى بثلاثة أرباع نقطة عما كان عليه قبل عام.