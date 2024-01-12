استنكرت سلطنة عمان الجمعة لجوء «دول صديقة» إلى عمل عسكري ضد اليمن، في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية للحوثيين في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية «اونا» أنها «تتابع وبقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة».

وأضافت أنه «لا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب».

وأكدت الوزارة أن سلطنة عمان «حذرت مرارا من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مناشدة «جميع الأطراف وقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة».