بيروت - منصور شعبان



سكتت المدافع الإسرائيلية عن القصف، بعد مساء كان ملتهبا، وساد الهدوء الحذر، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وحافظ الطيران الاستطلاعي المعادي على طلعاته حتى الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وأطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة الى القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة في اللبونة والعلام، في حين استهدف «حزب الله»، بعشرات الصواريخ، كريات شمونة، حيث انقطعت الكهرباء عنها وبعض المستوطنات الأخرى.



الهدوء الذي أعقب مغادرة المستشار الرئاسي الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لبنان، بعد زيارة خاطفة عقد، خلالها، خلوة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أولا في السراي، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري ثانيا في عين التينة، وقائد الجيش العماد جوزاف عون ثالثا في مكتبه باليرزة، ما لبث أن فجرته القذائف نهارا، بعد مفاوضات دارت حول الحلول الممكنة لوقف الحرب على غزة والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية والمصحوبة بتهديدات قادة الكيان بتوسيع الحرب.



وفي غمرة انشغال اللبنانيين بما يشهده الجنوب وتأمين وسائل التدفئة، قفز إلى الواجهة خبر العشاء الذي سيجمع بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، الاثنين المقبل، في كليمنصو، ضمن «إطار استكمال الانفتاح الذي بدأه النائب تيمور جنبلاط وستكون الرئاسة طبقا بين الزعيمين حتى لو لم يصل الى توافق سريع ولحظي».



آموس هوكشتاين الذي تحدث مع من التقاهم عن «ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنا التوصل الى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن» تركت مفاوضاته انطباعا بنتائج متواضعة، بعدما سبقته أجواء عن حلول لديه كان الرد اللبناني عليها أن الاولوية هي لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة لسيادته، ما أوحى بأن حل مسألة الحدود اللبنانية - الاسرائيلية مستبعد الآن





وفي البحث بما تخلل لقاءيه مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي يتبين أن تركيزه كان على الدعوة الى ضبط النفس جنوبا، والبحث بالمقترحات والطروحات، والنقطة المحورية كانت تطبيق القرار 1701.



ومن هنا يمكن النظر إلى مهمة هوكشتاين أنها أتت منسجمة مع وجود وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن في المنطقة، وكانت من شقين: تبريد الجبهة الميدانية أولا، والانطلاق في مفاوضات غير مباشرة لحل ديبلوماسي ثانيا، فيما حركته تتمحور حول صيغة الانطلاق من القرار الدولي 1701 الذي يريده ركيزة للحل الديبلوماسي، مستبعدا الخيار العسكري.



ويتم التداول في بيروت ان هوكشتاين لم يحمل عرضا بل مجموعة من الافكار ينتظر الجواب عليها في زيارة قريبة في المقبل من الايام، وهو سمع ضرورة وقف إسرائيل حربها في غزة وجنوب لبنان، وأن تشمل كل عملية تثبيت الحدود في البر ومعالجة كل النقاط وصولا الى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.



وفي هذا السياق يبدي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح لصحيفة «الجمهورية» تخوفه من إمكان ان تتدحرج المواجهات بين «حزب الله» وجيش الاحتلال على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة إلى حرب واسعة، لافتا الى أن وجود مجموعة من المجانين والمتهورين على رأس السلطة في الكيان الاسرائيلي يبقي هذا الاحتمال واردا في أي وقت، مضيفا ان من يراهن على الخلافات الداخلية في إسرائيل مخطئ في حساباته واعتبر انه إذا سقط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأي سبب فلن تحل مكانه حمامة سلام بل سيأتي من هو «أضرب منه».



وقال جنبلاط إنه يعرف جيدا حرص الرئيس نبيه بري على أهل الجنوب ولبنان، وسعيه الى حمايتهما من أي عدوان إسرائيلي، ولكن الوضع معقد ودقيق، ويبدو مفتوحا على كل الاحتمالات، ما يستدعي التعاطي معه بأعلى درجات الحذر والحكمة.



وفي الموازاة التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي الذي قال عقب اللقاء إنه أجرى «محادثات جيدة جدا مع الوزير بو حبيب بشأن الواقع المقلق جدا، وأكدت اننا لا نريد أن نشهد تدهورا للوضع الاقليمي بل نود الانتقال الى وقف دائم لإطلاق النار في غزة».



وأمل لامي «بالتوصل الى حل ديبلوماسي للمشاكل الناشئة منذ القرار 1701 وان نتمكن من تهدئة الأمور، وهذا سبب وجودي هنا في زيارة أردتها وقائية من اجل الاستماع الى وجهات النظر وأن أفهم الأمور وألعب دوري في التوصل الى تهدئة الوضع».



وكذلك وضع النائب ابراهيم كنعان السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول الذي زار كنعان في دارته بالبياضة في أجواء مسار الإصلاحات والتشريعات المالية ومنها التعديلات التي تدخلها لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة 2024 المحال من الحكومة.



في التحركات المحلية اليومية، التقى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب وفدا من «حزب الوطنيين الأحرار» تقدمه رئيس الحزب كميل دوري شمعون، حيث تم التداول بالمستجدات السياسية وملف رئاسة الجمهورية وكان التشديد على ضرورة وقف الحرب والذهاب إلى تطبيق القرار الدولي 1701.



المواقف لفت منها في خطب الجمعة توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى «أصحاب القرار السياسي» في لبنان، قائلا: «عليكم بفتح البحر أمام النزوح وسترون كيف تتوسلكم أوروبا على الأبواب، وأي استهتار واستخفاف بملف النزوح لا يمكن أن نطلق عليه إلا خيانة وطنية وجودية للبنان، وكفانا خيانة لهذا الوطن وأهله».



وقال رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة بصور إن: «على المبعوثين الدوليين زيارة الجنوب لرؤية الارهاب الصهيوني وعدم طرح مبادرات فيها مقايضة أو تهديد أو ترغيب».



وعليه، فإن الوضع في الجنوب ما فتئ يتصدر الواجهة اللبنانية مع استئناف التقاصف، صباح الجمعة، بعد هدوء ليلي حذر، حيث تعرضت تلة حمامص لقصف مدفعي معاد طال، أيضا، بلدتي ميس الجبل وحولا، واستهدف العدو منطقة الطراش جنوب - غرب ميس الجبل بالقصف المدفعي، ما أدى إلى احتراق منزل كان استهدف سابقا واستهدف مجددا، كذلك أطلق العدو قذائف مدفعيته على منطقة الشنديبة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي شمال البلدة، كما تعرض وتعرضت بلدة الضهيرة وخراج بلدة طيرحرفا لقصف مدفعي معاد.



وأعلن «حزب الله» عن استهدافه «تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة».