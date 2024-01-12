بيروت - داود رمال



عقد مجلس الوزراء جلسته امس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي استهلها بقوله: «نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون.



لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب».



وأضاف: تنعقد جلستنا على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية ألمانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين أيضا. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا الى الموفد الاميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701. كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ إسرائيل أيا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية.



وتابع: اذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب. كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد.



وردا على سؤال قال وزير الاعلام زياد مكاري: لقد قرر مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.



وعن ملف التعيينات العسكرية قال: الرئيس ميقاتي ينتظر جوابا من وزير الدفاع وهناك مهلة لذلك حتى الخامس عشر من الشهر الجاري وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.



بدوره، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: «هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق بإصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي.حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية الى دولة إنتاجية وعندها تحل مجمل المشاكل التي نعاني منها في مختلف القطاعات».



هذا القانون الذي طرح، أقر في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وأنا اتحدث عن الشق الصناعي منه لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والألياف والاقمشة وهو ضروري جدا ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة بل «قنب هندي».



وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: نتمنى أن يكون هذا العام عام التوافق والعمل المشترك، والرؤية الوطنية الواضحة والصائبة باتجاه استدامة كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي.



وقال: «اننا نعلي الصوت منذ أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية وقد ركز تقرير «ماكنزي» على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنويا لأننا لم نصل حتى الآن لإقرار هذه الهيئة».



لقد طلب مجلس الوزراء تأجيل هذا البند لمزيد من الدرس، ولقد أسهبت وأشرت للوزراء بأن هذا الأمر أشبع درسا، واذا كانت هناك إشكالية في السياسة فيجب ان تحل.



ولفت اننا نريد ان نسير البلد، أما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني، خصوصا ونحن نعيش إرهاصات عدوان إسرائيلي يومي على القطاع الزراعي وعلى اللبنانيين، ويسقط لنا شهداء من الجسم الصحافي ومن المدنيين ومن المقاومة، فالأحرى بنا أن نتكاتف ونتعاون في سبيل إخراج ملف القنب الهندي الصناعي من التجاذب، وأتمنى أن تقر هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات. وقال: تعالوا الى كلمة سواء، بيننا وبينكم، فلا مناص للبنانيين الا الحوار، أكان لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات.