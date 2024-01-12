

بيروت - أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأوضاع المحلية والإقليمية مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، إضافة الى المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما عرض الرئيس بري التطورات في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة خلال استقباله وزير خارجية حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي بحضور سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى.



لامي قال بعد اللقاء: سعيد أن أكون في هذا الوقت في بيروت لألتقي رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، جئت مع رسالة بسيطة هي أننا لا نريد أن نرى التصعيد والعنف في غزة ان يتمدد ونتطلع الى حل سياسي لما يحصل والى تطبيق للقرار الأممي رقم 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد.



وأضاف: زيارتي جاءت أعقاب زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين، وأملي كبير ان نشهد حلا لهذه الأزمة وإلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف حمام الدم الحاصل هناك، وكما نأمل أن يعود الهدوء الى هذا الجزء المهم من الشرق، هذه هي الرسالة التي جئت بها. كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال استقباله الوزير السابق غازي العريضي.