وقفت مشكلة ضعف الانترنت عائقا أمام الكثير من سكان اللاذقية لإتمام عملية الدفع الإلكتروني، حيث أمضى ابراهيم يوما كاملا يحاول فيه إتمام عملية دفع فواتيره عبر تطبيق شبكة «سيرياتيل» (أقرب إليك) وفق موقع «عنب بلدي».



الضغط الكبير على التطبيق حال عائقا دون إتمام عملية الدفع، فيما يبدو أن السبب كثرة الضغط على الشبكة، إذ كان إبراهيم الذي يسكن في حي الرمل الشمالي بمدينة اللاذقية يدفع جميع فواتيره عبر التطبيق قبل نحو شهرين تقريبا دون أي مشكلات إلى أن أصبح الدفع الإلكتروني إلزاميا مع بداية 2024.



مشكلة ضعف الإنترنت هي الأخرى تقف عائقا خصوصا في بعض أحياء مدينة اللاذقية، مثل بسنادا والدعتور، وغالبية القرى في المحافظة حيث شبكة الإنترنت سيئة جدا، والتطبيق بحاجة لشبكة «4G» ليعمل بشكل صحيح، مثلما حدث مع إلهام (37 عاما) موظفة حكومية، التي اضطرت لدفع الفاتورة في مكان دوامها الرسمي بمديرية المالية وسط المدينة.



ورغم أن الدفع الإلكتروني للفواتير يوفر الكثير من التعب والجهد على كبار السن، فإن عدم وجود هاتف محمول حديث يعوق إتمام المهمة، كحال «أبو اسماعيل» (67 عاما)، وهو موظف متقاعد يمتلك هاتفا محمولا قديما جدا، بالكاد يقول فيه «ألو».



وتشتهر سورية بارتفاع أسعار «الموبايلات» الحديثة بدرجة كبيرة، إذ إن أسعار الهواتف الجديدة تبدأ من مليوني ليرة على الأقل (كل دولار أميركي يعادل 14600 ليرة)، بينما المستعمل لا يقل عن مليون ليرة، وهي مبالغ من الصعب توفرها لدى الغالبية من الأسرة في المحافظة.



اضطر «أبو اسماعيل» للاستعانة بجاره الشاب لدفع فواتيره، وخجل منه بعد أن أرهقه بثلاث ساعات من التجريب، لتنتهي المهمة بالفشل، ثم يخبره جاره بأنه سيجرب ليلا حيث يكون الضغط أقل على الشبكة، لتنتهي المهمة بنجاح أخيرا.



وليس لدى غالبية أهالي اللاذقية الذين بالكاد يمتلكون ثمن طعام يومهم أموال كافية لوضعها في حساباتهم ودفع الفواتير منها، ما يعني أنه وعند دفع كل فاتورة سيضطرون للذهاب إلى المحل وشحن رصيدهم ثم إتمام عملية الدفع، بطريقة مشابهة للدفع عبر المنافذ التقليدية تقريبا.



وبعد زيادة الرواتب الحكومية 100% في أغسطس 2023، بلغ الحد الأدنى للرواتب 186 ألف ليرة، بينما يبلغ متوسط تكاليف المعيشة في مناطق سيطرة النظام أكثر من 10.3 ملايين ليرة سورية.



وأعلنت كل من مؤسسة المياه والاتصالات عن البدء بدفع الفواتير إلكترونيا مع بداية 2024، قبل أن تعلن المؤسستان عن وجود مراكز جباية بالطريقة التقليدية.



لكن المشكلة بعدم توفر مركز جباية كافية، فمثلا في اللاذقية تم تحديد مركز «8 آذار» للدفع بالشكل التقليدي، وهو مركز بعيد عن غالبية القرى ما يستدعي توفر أكثر من مركز ريثما يتم تحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني، من إنترنت كاف، وشبكة جيدة تحتمل الضغط.