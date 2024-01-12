اتفقت الأمم المتحدة مع الحكومة السورية على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر معبر «باب الهوى» لستة أشهر إضافية.



وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، الجمعة فإن النظام السوري وافق على تمديد إدخال المساعدات إلى شمال غربي سورية الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية عبر معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر أخرى.



وتستخدم الأمم المتحدة معبر «باب الهوى» من تركيا لتوصيل المساعدات إلى الملايين في شمال غربي سورية منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي.



وفي مذكرة ديبلوماسية، قالت بعثة سورية لدى الأمم المتحدة إن النظام سيمدد الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبر «باب الهوى» لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سورية لفترة إضافية مدتها ستة أشهر تنتهي في 13 من يوليو المقبل.



ووافقت بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب شمالي سورية وجنوبي تركيا، في 6 من فبراير 2023، على فتح معبرين إضافيين هما «باب السلامة» و«الراعي» مؤقتا من تركيا إلى شمال غربي سورية لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في أيار 2023، وجرى تمديدها حتى 13 من آب من العام نفسه.