

عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية يوم الأربعاء 31 الجاري آخر يوم لتسجيل طلبة المرحلة الثانوية في نظام «المنازل».



ودعت مصادر تربوية الراغبين في التسجيل التقديم قبل انتهاء المدة المحددة مصطحبين معهم المستندات المطلوبة، مؤكدة انه لن تقبل الطلبات بعد التاريخ المذكور.



من جانب آخر، وحول امتحان التربية الإسلامية الذي قدمه امس طلبة القسمين العلمي والأدبي، أكد الموجه الفني الأول لمادة التربية الإسلامية في منطقة الجهراء التعليمية ورئيس لجنة تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي د. محمد العنزي أن الامتحان جاء في متناول جميع الطلاب ومراعيا للفروقات الفردية، مشيرا بأنه لم ترد أي استفسارات أو ملاحظات حول الامتحان.



وتابع العنزي بأنه تم استلام عدد 13987 ورقة من القسم الأدبي تم توزيعها على 35 لجنة مقسمة على 24 لجنة للرجال و10 لجان للنساء، متمنيا للطلبة التوفيق والنجاح.



وبدورها، ذكرت الموجه الفني الأول لمادة التربية الإسلامية ورئيس لجنة الكنترول الأدبي عبلة عبدالملك أن اختبار التربية الإسلامية مر في يسر وسهولة ونظام، حيث بلغت عدد الأوراق في اللجنة 1500 ورقة للقسم الأدبي، وكان الامتحان مباشرا ووفق المنهج المدرسي وراعى جميع الفروقات بين الطلبة، مضيفة أن عملية التصحيح بدأت مساء اليوم، وتمنت عبدالملك لأبنائها الطلبة التوفيق والنجاح.