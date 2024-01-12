فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي"



الدوحة - فريد عبدالباقي



تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، فشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، في ستاد لوسيل مساء الجمعة.



حضر الافتتاح سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.



كما حضره حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.



وحضر الافتتاح أيضًا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود ورؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات العربية والأجنبية وجمهور غفير.



وقد بدأ الحفل بعروض فنية وثقافية وفقرات حية، حول أهم الموروثات الأدبية الآسيوية، وفصول قصصية استمدت إلهامها من الثقافات المتعددة والغنية للدول المشاركة.



وجاء حفل الافتتاح بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة مترامية الأطراف.



وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وقد ترك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مسؤولية إلقاء قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.



وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".



ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونج كونج ويبدأ مشواره أمام إيران البطلة ثلاث مرات الأحد.