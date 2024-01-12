أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر بعد الضربات الأميركية-البريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، داعية إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد».



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) «أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية».



وتابعت أنه «إذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».



وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة شنت مع حلفائها ضربات دقيقة على عدد من الأهداف للحوثيين في اليمن، مضيفا أنها «رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر».