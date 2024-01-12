

الدوحة- فريد عبدالباقي



دشن منتخب قطر الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز على المنتخب اللبناني بنتيجة 3-0، في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية والتي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ستاد لوسيل المونديالي بحضور جماهيري فاق 82.500 ألف مشجع.



سجل ثلاثية المنتخب القطري، أكرم عفيف (هدفين) في الدقيقة (45 و90+6)، والمعز علي (هداف النسخة الماضية 9 أهداف) في (56).

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وظل المنتخب اللبناني بلا رصيد، ويشهد اليوم مواجهة في ذات المجموعة تجمع بين منتخبي الصين وطاجيكستان في 5:30 مساء السبت بستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



الشوط الأول



بدأ الشوط الأول بتفوق نسبي لمنتخب قطر من حيث السيطرة داخل أرض الملعب والاستحواذ على الكرة فضلاً عن محاولات تنويع اللعب من الجانبين ومن العمق، وصاحب ذلك تراجع لبناني واضح في وسط ملعبه حيث اكتفى لاعبوه بأداء الأدوار الدفاعية خلال الدقائق الأولى لامتصاص حماس العنابي.



وبعد مرور الدقائق العشر الأولى بدأ المنتخب اللبناني يظهر في وسط ملعب العنابي من خلال الركنية الأولى في اللقاء وبعدها سارت الأمور سجالاً بين الفريقين داخل أرض الملعب مع أفضلية نسبية لقطر من حيث الاستحواذ فقط في حين كانت الفرص الخطرة على المرميين متساوية إلى حد كبير.



في الدقيقة 30 عادت السيطرة الواضحة لصالح المنتخب القطري الذي حاول جاهداً إيجاد ثغرة في الدفاع اللبناني حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد كرة بدأت برأسية من يوسف عبدالرزاق إلى المعز علي قبل أن تصل إلى أكرم عفيف على حدود منطقة الجزاء والذي سدد الكرة مباشرة على يسار حارس مرمى لبنان مصطفى مطر محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 45.

الشوط الثاني



كما كان متوقعاً دخل المنتخب اللبناني أحداث الشوط الثاني بنفس الصورة التي أنهى بها الشوط الأول من حيث الضغط الهجومي المتواصل، في الوقت الذي بقي فيه المنتخب القطري في وضعية الدفاع مع تأهل واضح للانقضاض على المنافس في أي مرتدة سريعة.



وبالفعل سقط لاعبو المنتخب اللبناني في الفخ العنابي بعد أن اضطروا لاستقبال الهدف الثاني عن طريق المعز علي غير المراقب بسبب تقدم الفريق اللبناني حيث استقبل عرضية محمد وعد ووضع الكرة سهلة داخل الشباك محرزاً ثاني أهداف العنابي في الدقيقة 56.



رفع المعز علي رصيده التهديفي في نهائيات كأس آسيا إلى 10 أهداف، حيث توج هدافاً للنسخة الماضية بالإمارات 2019 برصيد 9 أهداف، وقاد منتخب قطر لتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.



حاول المنتخب اللبناني العودة إلى مجريات المباراة وتسجيل هدف شرف يحفظ ماء الوجه، في الوقت الذي أهدر لاعبو العنابي العديد من الفرص أمام مرمى المنتخب اللبناني.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أضاف أكرم عفيف الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لفريقه، ليظفر المنتخب القطري بأول ثلاث نقاط.