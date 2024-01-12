طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة من أعضاء حكومة غابريال أتال التي عينهامؤخرا، أن يكونوا "ثوريين" ويحققوا "نتائج"، بحسب ما نقل مشاركون في مجلس الوزراء.



وقال ماكرون خلال اللقاء الأول مع فريق رئيس وزرائه الجديد البالغ 34 عاما، وهو الأصغر سنا في تاريخ الجمهورية، "أطلب منكم التضامن والسرعة، وهما شرطا الفعالية".



وأضاف خلال الاجتماع المغلق "أتوقع منكم نتائج، المزيد من النتائج".



وتابع "لا أريد وزراء يديرون، أريد وزراء يتصرفون. لا أريد مديرين، أريد ثوريين".



وأعلن الخميس عن فريق حكومي مصغّر يضم 14 وزيرا هم من الأصغر سنا في الجمهورية الخامسة وأغلبهم من اليمين.



وسيتم استكمال الفريق الحكومي لاحقا بقائمة إضافية من الوزراء المفوضين ووزراء الدولة.



وقال إيمانويل ماكرون للوزراء الجدد "أنتم تجسدون العودة إلى منابعنا، متفوقين على أنفسنا في خدمة الوطن، بروح العام 2017" التي سادت في أول ولاية رئاسية له.



وشدد على أن العمل الحكومي يحمل "مسؤولية تاريخية. عليكم الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية".



وعيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين.



وسيجورنيه مقرب جدا من ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له، وسيحل محل كاترين كولونا.



ويعني ذلك مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن.



في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون-موريتي في العدل.



كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة.



عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت حاليا حقيبة الثقافة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة والتضامن.