برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، يتم يوم الاثنين 15 الجاري، تسليم مركز الأحمدي التعليمي التابع للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بمنطقة جنوب الصباحية، عددا من الأجهزة والمستلزمات بدعم من بنك برقان، والتي من شأنها تحقيق هدف الاستدامة وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، وتلبية جانب من الاحتياجات الضرورية لمنتسبي المركز من ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.



وفي هذا الصدد، قال مدير المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري انه بتوجيهات من المحافظ الشيخ فواز الخالد، تم التواصل مع مسؤولي المركز، حيث تبين وجود حاجة ماسة الى الأجهزة الخاصة بالورش التأهيلية للوفاء بمتطلبات التأهيل ومساعدة الطلاب لإنجاز المهام الخاصة بهم والمساعدة على دمجهم في المجتمع وتأهيلهم الى العمل في القطاعين الحكومي والخاص.



وأشار الفودري الى أن تلك المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان محافظة الأحمدي بأهمية المسؤولية المجتمعية، وضرورة التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لإبراز دور ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن المحافظة وفي إطار المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلق عام 2015 نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال السنوات الماضية لصالح منتسبي الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، في إطار الشراكة المجتمعية المتميزة بين قطاعات المجتمع المختلفة: الحكومي والخاص والأهلي والذي يعد نموذجا يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية، التي تحرص المحافظة على تعزيز مفاهيمه وممارساته بشتى السبل.