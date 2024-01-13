أنهت شركة مايكروسوفت جلسة التداول في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة للتداول العام، متجاوزة شركة أبل، بعد أن تصدر صانع آيفون لفترة وجيزة خلال التعاملات اللحظية الخميس.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 3% هذا الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.89 تريليون دولار، في حين انخفض سهم أبل بأكثر من 3%، مما خفض قيمتها إلى 2.87 تريليون دولار.

خفض جيمس كوردويل، محلل Redburn Atlantic Equities، تصنيف شركة "أبل" إلى الحياد من الشراء يوم الأربعاء، مشيراً إلى "وجود مجال ضئيل للارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة" في نمو مبيعات "آيفون".

وقالت شركة أبل، الخميس، إن نائب الرئيس السابق آل غور سيتقاعد من مجلس إدارة الشركة الشهر المقبل بعد أن شغل منصب المدير منذ عام 2003.

وفي الوقت نفسه، حصلت مايكروسوفت على تصويت بالثقة يوم الخميس بعد مناقشة قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي للمطورين في حدث أقيم في سان فرانسيسكو.



أخبر محللو بايبر ساندلر العملاء في مذكرة أنهم "متشجعون بالزخم حول منتجات الذكاء الاصطناعي الأكثر نضجاً" وذكروا أن حركة المرور على موقع GitHub تسارعت عاماً بعد عام لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

ظلت شركة أبل الشركة العامة الأكثر قيمة لأكثر من عام، بعد فترات وجيزة كانت فيها شركتا أرامكو السعودية ومايكروسوفت تحملان هذا التمييز.