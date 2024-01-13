عاطف رمضان



أعلنت وزارة الأشغال العامة ان الخطة السنوية لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024 للعقود التي تتجاوز قيمتها 75 ألف دينار تتضمن مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد، مشيرة إلى ان تاريخ الإعلان المتوقع لها يناير 2024 ومدة تنفيذها 60 شهرا.



وتهدف المناقصة إلى إدارة وتشغيل وصيانة الجسر بما في ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والأفراد والموظفين والإخصائيين وجميع الأشياء اللازمة لإنجاز وإدارة وتشغيل وصيانة الأعمال وفق العقد والأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلب الجهة العامة القيام بها وفقا لشروط العقد.



كما تشمل الأعمال تشغيل وصيانة مباني محطات وزن الشاحنات ومبنى مركز الزوار بالشويخ ومبنى هيئة الطرق بالدوحة، وتشمل أعمال التشغيل والصيانة كلا من أعمال النظافة وصيانة نظام مكافحة الحريق وإدارة شبكة صرف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي والأمن وإدارة النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتوفير المياه الصالحة.



كما تشمل الأعمال أيضا تشغيل المرافق البحرية وصيانة قناة الملاحة ومراقبة وإعداد تقارير المراقبة البيئية في مرحلة التشغيل ومراقبة التسوية لمناطق الصبية والشويخ وجزيرة الخليج الشمالية والجنوبية.