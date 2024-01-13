

أعلن قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بجامعة الكويت عن انطلاق مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2024 المزمعة إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل في حرم جامعة الكويت الشدادية، بهدف استقطاب الطلبة من المرحلة المتوسطة إلى الجامعية بغية تنمية مهاراتهم الإبداعية والرقمية، إذ تعد هذه المسابقة رمزا للابتكار والتقدم التكنولوجي.



ويشكل هذا الحدث ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين جامعة الكويت ممثلة في قسم علوم الحاسوب ـ كلية العلوم، وكل من وزارة التربية ممثلة في التوجيه الفني العام للحاسوب، والشراكة الاستراتيجية مع شركة زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى الدور المهم للقطاع الخاص كتعاون كلية الكويت التقنية ودعم مجموعة الساير.



وتم تنظيم مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات لتكون في ثلاثة مستويات متميزة، كل منها مصمم لاستهداف مجموعات عمرية مختلفة:



٭ مستوى المرحلة المتوسطة: ويركز على المفاهيم الأساسية للروبوتات والبرمجة، ويشجع العقول الشابة على الاستكشاف والابتكار.



٭ مستوى المرحلة الثانوية: وهي منصة لتحديات أكثر تعقيدا، تدفع حدود الإبداع والمهارة التقنية والعمل الجماعي.



٭ مستوى المرحلة الجامعية: وهي ميدان للروبوتات المتقدمة، حيث تلتقي المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.



وقال رئيس قسم علوم الحاسوب بالوكالة في جامعة الكويت د.حسين المهري إن القسم يحتضن الابتكار العلمي في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي بوجود طاقم أكاديمي ذي خبرة في المجال وطلبة متميزين.



وأضاف المهري أن قسم علوم الحاسوب ينظم مسابقة الكويت للروبوتات التزاما بتعزيز المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي لطلبة علوم الحاسوب وغيرهم، وهذا ما يتماشى مع رؤيته بالمساهمة في دفع النمو الاجتماعي نحو اقتصاد معرفي متقدم في الكويت.



من جهتها، أكدت رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة د.نورة الجري أن الإسهام الفاعل لقسم علوم الحاسوب في صياغة مستقبل التكنولوجيا من خلال تنمية قدرات الرواد التقنيين الشباب، وتؤكد على أهمية هذه المسابقة في تكريس مفهوم التعليم العملي المتكامل مع المعارف النظرية، مما يعزز استعداد الطلاب لتحقيق الابتكار في القطاعات الأكاديمية والصناعية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي: نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع جامعة الكويت لدعم مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات، والتي تستهدف صقل وتطوير المهارات التقنية لدى طلاب وطالبات المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، وهي نتاج لتعاون جميل وفعال بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتأهيل الجيل القادم من المبتكرين في وطننا.