عاطف رمضان



تطرح وزارة الإعلام ممارسة لتوريد مواد وأختام لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة بالوزارة طبقا لشروط ومواصفات فنية، على أن يكون آخر موعد لتسليم العطاء الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 1 فبراير المقبل، وستعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا بمكتب مدير إدارة مطبعة الحكومة بالشويخ، للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة.



ويجوز لكل من قام بشراء وثائق الممارسة حضور الاجتماع بشخصه أو من يمثله، ويعتبر كل ما يدون بمحضر الاجتماع جزءا لا يتجزأ من وثائق الممارسة، ويسري في مواجهة مقدمي العطاءات، وستقوم الوزارة بتعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد إقفال العطاءات.