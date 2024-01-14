دارين العلي



قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن عمليات الصيانة على محطات التحويل الرئيسية بمختلف القدرات المدرجة ضمن برامج الصيانة السنوية تسير وفق الجداول المحددة. وأكدت المصادر عدم وجود أي تأخير في برامج الصيانة، لافتة إلى أن العقود تسير وفق بنود التعاقد التي تستمر لمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع.



ولفتت المصادر إلى أن حوالي 650 محطة مختلفة القدرات بين 400 و11 كيلو فولت تخضع لعمليات الصيانة وفق البرامج الموضوعة خلال الـ 5 سنوات التعاقدية مع الشركات المصنعة والمستوردة لهذه المحطات، لافتة الى أن العقود الحالية تم توقيعها عام 2020.



وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية بدأت منذ الآن التجهيز لعقود الصيانة الجديدة تفاديا لأي تأخير في العقود الجديدة، وذلك حفاظا على أوضاع المحطات وإطالة عمرها الافتراضي، إذ إن توقيع العقود الجديدة من المفترض أن يتم قبل انتهاء العقود الحالية عام 2025.