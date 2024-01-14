علي إبراهيم



نجحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في استقطاب شركتين عالميتين جديدتين بعدما دخلت شركتا أمازون وجونسون آند جونسون رسميا إلى الكويت كشركات شخص واحد كويتية تحت مظلة الهيئة.



وتفصيليا، دخلت أمازون رسميا إلى الكويت، إذ اسست شركة A100 row inc التابعة لأمازون لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة كشركة كويتية، برأسمال مليون دينار، بعقد غير محدد المدة، وحدد في عقد تأسيس الشركة ان أمازون في الكويت ستمارس نشاط تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة. وأسست شركة جونسون آند جونسون شركتها الكويتية، جونسون آند جونسون هيلث كير برأسمال 20 الف دينار بمدة عقد 10 سنوات بغرض ترويج المنتجات.