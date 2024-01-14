إيمانا من البنك التجاري الكويتي بأهمية توفير أفضل العروض والخدمات لعملائه، أطلق البنك حملة خاصة للمتقاعدين، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن برنامج «ذخر» بهدف تعزيز تجربة العملاء المتقاعدين، وتوفير عرض خاص بمميزات حصرية تتناسب مع احتياجاتهم، حيث يحصل المتقاعدون من عملاء البنك التجاري على مجموعة من العروض والخدمات المميزة.



وعن هذه الحملة ومزاياها، صرحت نورا كايد مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلة: يسعدنا في البنك التجاري إطلاق حملة خاصة بالمتقاعدين حيث يؤمن البنك بأهمية هذه الشريحة من العملاء ويحرص على تلبية احتياجاتهم المصرفية والاستفادة من مميزات عديدة تشمل وديعة مميزة يتم استلام الفوائد مقدما، مع فائدة بأسعار تنافسية على الودائع الثابتة.



أما فيما يتعلق بالمزايا التي يوفرها التجاري للعملاء المتقاعدين الذين يقومون بتحويل رواتبهم ومديونياتهم على البنك، قالت كايد إنه يمكن للعملاء الراغبين بتحويل رواتبهم فتح الحساب بكل سهولة عن طريق تطبيق التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile بخطوات سهلة وبسيطة والاستفادة من هدية نقدية بنسبة 3% من قيمة المديونية المحولة بحد أقصى 1000 دينار، كما يمكنهم الحصول على خصم لغاية 1000 دينار عند شراء سيارة بتمويلها عن طريق البنك. وأضافت كايد أنه يمكن للعميل سحب 50% مقدما من الراتب شهريا عن طريق خدمة ستارلنك بلس، وكذلك حرية اختيار بطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين من بطاقات التجاري، وبطاقة ماستركارد مسبقة دفع متعددة العملات والتي سيحصل عليها العميل مجانا للسنة الأولى وأيضا خصم 50% على صناديق الأمانات للسنة الأولى بالإضافة إلى العديد من المميزات والخدمات مع تطبيق الشروط والأحكام.