في خطوة تعكس التزامها المستمر بتحقيق الريادة والتميز على مستوى عملياتها التشغيلية، أعلنت «زين» عن نجاحها في تجديد ست شهادات ISO للجودة، والتي تعترف بمطابقة أنظمتها وإجراءاتها لأعلى المواصفات والمعايير الدولية، وامتثالها للممارسات المعتمدة عالميا، لتعزز من ريادتها في السوق الكويتي الذي تخدم من خلاله أكبر عائلة مشتركين بالبلاد.



ونجحت «زين» في تجديد كل من شهادة إدارة نظام الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001:2022)، واستمراريـــــــة الأعمـــال (ISO 22301:2012)، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ISO/IEC 20000-1:2018)، وإدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018). وتم تجديد هذه الشهادات الـ 6 بعد عملية تدقيق شاملة نفذتها إحدى الهيئات المستقلة، والتي أجرت زيارات ميدانية إلى مختلف قطاعات وإدارات الشركة لمتابعة التزامها بالمعايير المطلوبة وتطابق أنظمتها وبنيتها التحتية مع مواصفات الجودة العالمية.



وتقر شهادة «إدارة نظام الجودة» بالتزام «زين» بتقديم الخدمات والمنتجات التي تلاقي متطلبات واحتياجات العملاء، وتقيدها باللوائح التنظيمية المعمول بها، كما تقر شهادة «نظام إدارة البيئة» بامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومنع التلوث، والتحسين المستمر للأداء البيئي. أما شهادة «نظام إدارة أمن المعلومات»، فهي تشهد بتقيد «زين» بإدارة معلومات الشركة الحساسة، وضمان سريتها وسلامتها وتوافرها، وإجراء تقييم المخاطر لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والتأثيرات المحتملة على أمن المعلومات، وتنفيذ خطط معالجة المخاطر للتخفيف من أثرها أو إدارتها بشكل فاعل، مما يسهم بحماية بيانات العملاء، وأمن الشبكات، والامتثال التنظيمي، والحفاظ على استمرارية الخدمة، ومواكبة التقدم التكنولوجي، والحفاظ على مكانة الشركة وثقة عملائها بها.



وتقر شهادة «استمرارية الأعمال» بالتزام «زين» بوضع الإجراءات وتنفيذها وتحسينها باستمرار لتعزيز مرونتها وضمان استمرارية العمليات في مواجهة الحوادث أو الكوارث، أما شهادة «إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات»، فهي تقر بامتثال «زين» لأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأخيرا، تقر شهادة «إدارة الصحة والسلامة المهنية» على التزام «زين» التام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين والأشخاص ذوي الصلة. وتفخر «زين» بكونها إحدى أولى مؤسسات القطاع الخاص الكويتي التي وضعت أولويات لإدارة الجودة والتميز التشغيلي، بما في ذلك حصولها على شهادات ISO في العقود الـ 3 الماضية لضمان التزامها بالمعايير الدولية.



وفي بداية مشوارها، حصدت «زين» أول شهادة ISO لها في نظام إدارة الجودة، والتي أرست قواعد التزامها بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنذ ذلك الحين، ومع توسع عملياتها وخدماتها، حصدت الشركة شهادات ISO أخرى في مختلف مجالات العمل مثل أمن المعلومات، واستمرارية الأعمال، وإدارة البيئة، وغيرها.



ويعكس هذا الإعلان المركز الريادي الذي تتمتع به «زين» على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ويسلط الضوء على تميزها في تلبية احتياجات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في البلاد.