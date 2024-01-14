أنهت شركة مايكروسوفت جلسة التداول في الولايات المتحدة يوم الجمعة، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة للتداول العام، متجاوزة شركة آبل، حيث ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 3% هذا الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.89 تريليون دولار، في حين انخفض سهم آبل بأكثر من 3%، مما خفض قيمتها إلى 2.87 تريليون دولار.



وخفض جيمس كوردويل، محلل Redburn Atlantic Equities، تصنيف شركة «آبل» إلى الحياد من الشراء يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى «وجود مجال ضئيل للارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة» في نمو مبيعات «آيفون».



وقالت شركة آبل، إن نائب الرئيس السابق آل غور سيتقاعد من مجلس إدارة الشركة الشهر المقبل بعد أن شغل منصب المدير منذ عام 2003.



وظلت شركة آبل الشركة العامة الأكثر قيمة لأكثر من عام، بعد فترات وجيزة كانت فيها شركتا أرامكو السعودية ومايكروسوفت تحملان هذا التميز.