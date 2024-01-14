أكد بنك الكويت الدولي (KIB) الدور الكبير للوعي المالي بين العملاء في حماية أصولهم المالية ومعلوماتهم الشخصية وتجنب وقوعهم ضحايا لعمليات الاحتيال، وخاصة عند استخدام برامج الوصول عن بعد. ويأتي ذلك كجزء من دعمه للحملة التوعوية لنكن على دراية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وفي إطار حرصه على حماية بيانات المستخدمين وأمان معاملاتهم المصرفية.



وفي تصريحه حول حملة KIB لمكافحة الاحتيال المالي والتي تهدف إلى نشر المحتوى التوعوي والمشاركة في سلسلة من المبادرات ذات الصلة، سلط مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في بنك الكويت الدولي (KIB)، باسل السويدان الضوء على أفضل المعايير والإجراءات التي يجب على الأفراد تطبيقها واتباعها لتعزيز حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وقال في هذا الصدد: رغم التدابير الواسعة التي تتخذها البنوك لتأمين بنيتها التحتية التكنولوجية ودعمها بأنظمة متقدمة للأمن السيبراني من أجل مواجهة أي تهديدات، إلا أنه من الضروري أن ندرك الدور المهم الذي يلعبه وعي العملاء في حماية بياناتهم.



وأشار إلى أهمية استخدام برامج مكافحة الفيروسات المعتمدة، وضرورة تحديث الهاتف المحمول بشكل مستمر لحماية الأجهزة الذكية من الفيروسات والثغرات الأمنية. وأضاف: إن هذه الإجراءات مهمة جدا، لاسيما عند استخدام تطبيقات وبرامج الوصول عن بعد، والتي يستغلها المحتالون للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم. ولرفع مستوى الأمان بشكل أكبر، شدد السويدان على أهمية تفعيل الإشعارات للاطلاع على تفاصيل كل عملية مصرفية والتأكد منها، لاسيما عند الدفع عبر القنوات الإلكترونية والرقمية، إضافة إلى الحرص على تفقد رصيد الحساب والبطاقة الائتمانية بشكل دوري ومنتظم.