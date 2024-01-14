

محققة رؤيتها الرامية إلى إثراء الحياة الرقمية للأفراد بخدمات وعروض تبتكرها بأعلى معايير التميز، تواصل شركة Ooredoo الكويت، توسيع نطاق برنامج مكافآتها، «نجوم»، والذي يمثل أكبر برنامج للمكافآت في الكويت والحاصل على جوائز تقديرية، إذ قامت الشركة بتعزيز وتنويع محفظة الشركاء لتغطي كافة القطاعات والمجالات التجارية وذلك من خلال إضافة أرقى العلامات التجارية وأفضل مزودي الخدمات، بما يضيف إلى باقة المزايا الحصرية والعروض الذي يقدمها برنامج مكافآت Ooredoo، وذلك ضمن سعيها نحو تلبية جميع احتياجات عملائها ومواكبة أسلوب حياتهم العصري بخدمات وعروض استثنائية.



من ناحية أخرى، تستكمل Ooredoo مساهمتها المجتمعية عبر «نجوم» حيث قامت بضم عدد من المشاريع الكويتية والمبادرات المحلية إلى قائمة شركاء البرنامج، في خطوة تؤكد التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، فانضمامهم لـ «نجوم» لاستبدال النقاط سيشجع عمليات البيع والشراء وتنمية مشروعاتهم، مما يعكس استجابة Ooredoo السريعة لحاجة السوق الملحة إلى دعم شريحة رواد الأعمال الكويتيين، انطلاقا من دورها المجتمعي والتنموي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت كأحد أهم محركات الاقتصاد المحلي. وبموجب هذه الشراكات التجارية والخدماتية المختلفة، تهدف Ooredoo عبر «نجوم» إلى الوصول بمكافآتها لجميع شرائح العملاء، بما يتماشى مع تطلعاتهم لمنتجات وخدمات منوعة بتنوع احتياجاتهم، في تجربة رقمية مميزة ومكملة لأنماط معيشتهم، تمنحهم القيمة المضافة التي تميزهم بعد اختيارهم لـ Ooredoo الكويت، ليس فقط كمزود خدمة اتصالات رائد، بل كشريك رقمي موثوق يساندهم في جميع جوانب حياتهم. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاعات المختلفة التي يغطيها برنامج مكافآت «نجوم» حتى الآن، أبرزها قطاع الفنادق، والمطاعم، والأزياء، والتسوق بمجالاته، من إلكترونيات، ومفروشات، وأسواق مركزية، وصولا إلى المنصات الإلكترونية للتسوق والتوصيل السريع، فضلا عن تغطية الخدمات الحيوية كالبنوك والتأمين، والصحة والرياضة، وخدمات سيارات، بالإضافة إلى خدمات السياحة والسفر ووجهات الترفيه، مما يمنح عميل «نجوم» العديد من الخيارات الواسعة، بفرص لا حصر لها لجمع واستبدال النقاط بكل مرونة، وباتباع خطوات بسيطة سواء عبر موقع مكافآت «نجوم» أو تطبيق Ooredoo.