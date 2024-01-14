تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، افتتح المعهد برنامج تطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول الخليج، تحت عنوان «استشعار المستقبل: قيادة المؤسسات المالية في عصر الابتكار والتحول».



ويأتي ذلك بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، في الفترة من 13 إلى 18 الجاري، حيث ويواصل المعهد بالتعاون مع هارفارد تقديم هذا البرنامج على مدى 14 عاما متتاليا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا العام تعقد الدفعة الخامسة عشرة من البرنامج في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



ويشكل هذا البرنامج أحد برامج مبادرة كفاءة التي يقودها بنك الكويت المركزي بدعم من البنوك الكويتية المحلية، وينظمها ويشرف على تنفيذها معهد الدراسات المصرفية، ويأتي البرنامج هذه السنة في ظل التنافس المتسارع في تطور الخدمات المالية ابتداء من انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التحول لممارسات الاستدامة.



ومع هذا التحدي، يقدم معهد الدراسات المصرفية وكلية هارفارد لإدارة الأعمال خلال 6 أيام برنامجا تعليميا مصمما خصوصا لدعم تطوير كبار القادة في القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.



وينفذ البرنامج وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج، وذلك لضمان حصول المشاركين على تجربة تعليم بنفس الجودة التي تشتهر بها الكلية، وقد حرصت الكلية في هذا البرنامج على انتقاء وتقديم عدد من الدراسات الجديدة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.